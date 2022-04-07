Боец спецназа Народной милиции ДНР рассказал о сдавшихся в плен украинских военных

Короткая ссылка
Боец спецназа Народной милиции ДНР с позывным Одессит рассказал корреспонденту RT Валентину Горшенину о сдавшихся в плен украинских военных.
Боец спецназа Народной милиции ДНР рассказал о сдавшихся в плен украинских военных
  • © AFP 2022 / Fadel Senna

Одессит отправился воевать на стороне ополченцев в Донбассе в 2014 году после трагедии в Доме профсоюзов.

Сейчас он участвует в Мариуполе в зачистке районов города от оставшихся националистических батальонов.

Он рассказал, что националисты всё больше сдаются в плен или пытаются бросить своих и сбежать.

«Сегодня сдались 30 «укропов», пару дней назад батальон сдался, почти 300 человек. Если раньше они тикали на машинах, отбирали у мирных жителей, то уже, походу, машины закончились — на велосипедах тикают...» — заявил он.

Также, по его словам, местные жители рассказывали, что националисты у них «забирали машины, имущество, насиловали, беспределили».

«Они себя здесь вели как захватчики», — заявил боец.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить