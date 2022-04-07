Боец спецназа Народной милиции ДНР рассказал о сдавшихся в плен украинских военных
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Одессит отправился воевать на стороне ополченцев в Донбассе в 2014 году после трагедии в Доме профсоюзов.
Сейчас он участвует в Мариуполе в зачистке районов города от оставшихся националистических батальонов.
Он рассказал, что националисты всё больше сдаются в плен или пытаются бросить своих и сбежать.
«Сегодня сдались 30 «укропов», пару дней назад батальон сдался, почти 300 человек. Если раньше они тикали на машинах, отбирали у мирных жителей, то уже, походу, машины закончились — на велосипедах тикают...» — заявил он.
Также, по его словам, местные жители рассказывали, что националисты у них «забирали машины, имущество, насиловали, беспределили».
«Они себя здесь вели как захватчики», — заявил боец.
Ранее беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города.