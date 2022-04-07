Боец спецназа Народной милиции ДНР рассказал о сдавшихся в плен украинских военных

Боец спецназа Народной милиции ДНР с позывным Одессит рассказал корреспонденту RT Валентину Горшенину о сдавшихся в плен украинских военных.

Одессит отправился воевать на стороне ополченцев в Донбассе в 2014 году после трагедии в Доме профсоюзов.

Сейчас он участвует в Мариуполе в зачистке районов города от оставшихся националистических батальонов.

Он рассказал, что националисты всё больше сдаются в плен или пытаются бросить своих и сбежать.

«Сегодня сдались 30 «укропов», пару дней назад батальон сдался, почти 300 человек. Если раньше они тикали на машинах, отбирали у мирных жителей, то уже, походу, машины закончились — на велосипедах тикают...» — заявил он.

Также, по его словам, местные жители рассказывали, что националисты у них «забирали машины, имущество, насиловали, беспределили».

«Они себя здесь вели как захватчики», — заявил боец.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал, что националисты не выпускали жителей из города.