Генсек НАТО: нет разницы между поставками Украине оборонительного и наступательного оружия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил об отсутствии разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения
Генсек НАТО: нет разницы между поставками Украине оборонительного и наступательного оружия
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«Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он подчеркнул, что обсудит с министрами НАТО поставки разного вида оружия, включая тяжёлое.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь для Украины на сумму $100 млн.

В свою очередь, американский госсекретарь уточнил, что дополнительная военная помощь США Украине на $100 млн включает в себя противотанковые системы.

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