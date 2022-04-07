Генсек НАТО: нет разницы между поставками Украине оборонительного и наступательного оружия
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«Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он подчеркнул, что обсудит с министрами НАТО поставки разного вида оружия, включая тяжёлое.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.
Кроме того, президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь для Украины на сумму $100 млн.
В свою очередь, американский госсекретарь уточнил, что дополнительная военная помощь США Украине на $100 млн включает в себя противотанковые системы.