В результате обстрелов Донецкого со стороны ВСУ повреждены семь жилых домов

В результате обстрела украинскими войсками посёлка Донецкого в Луганской Народной Республике семь жилых домов получили повреждения.

«В результате обстрелов в н.п. Донецкий разрушено и повреждено семь жилых домов», — заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего за сутки было зафиксировано шесть обстрелов по двум населённым пунктам республики со стороны ВСУ.

Ранее стало известно об обстреле украинскими военными Донецкого в ЛНР.

В течение дня 6 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 34 объекта военной инфраструктуры Украины, сообщили в российском Минобороны.