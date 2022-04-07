В результате обстрелов Донецкого со стороны ВСУ повреждены семь жилых домов

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В результате обстрела украинскими войсками посёлка Донецкого в Луганской Народной Республике семь жилых домов получили повреждения.

«В результате обстрелов в н.п. Донецкий разрушено и повреждено семь жилых домов», — заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего за сутки было зафиксировано шесть обстрелов по двум населённым пунктам республики со стороны ВСУ. 

Ранее стало известно об обстреле украинскими военными Донецкого в ЛНР.

В течение дня 6 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 34 объекта военной инфраструктуры Украины, сообщили в российском Минобороны.

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