В Минобороны России заявили о поражении авиацией 34 военных объектов Украины

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Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 34 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили о поражении авиацией 34 военных объектов Украины
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины», — сообщил он.

В частности, были уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.

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