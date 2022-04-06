В Минобороны России заявили о поражении авиацией 34 военных объектов Украины
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«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины», — сообщил он.
В частности, были уничтожены артиллерийская батарея, девять опорных пунктов и районов сосредоточения военной техники ВСУ.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства.