Кузнецова рассказала об исчезновении детей из детдома с освобождённой территории Донбасса

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Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова в беседе с RT рассказала об исчезновении детей из детского дома с одной из освобождённых территорий Донбасса.

«Просто выехал целый детский дом — 60 детей — на территорию другого государства. Самое тревожное здесь: как их искать? Они были гражданами Украины, их вывозили законные представители (администрация детдома. — RT). Если сейчас это будет уже территория ДНР, как предъявить… как их разыскивать, куда делись эти 60 человек?», — заявила Кузнецова.

По её словам, предположительно, детей вывезли в Испанию.

Кузнецова также сообщила, что на территории России сейчас находится около 2 тыс. сирот, эвакуированных из Донбасса.

Ранее работники роддома в Левобережном районе Мариуполя рассказали RT, как помогали людям во время боевых действий.

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