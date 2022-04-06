В районе Новогродовки нанесён удар по пункту 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

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В Донецкой области высокоточными ракетами уничтожен командный пункт 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Новогродовки. Также уничтожена база националистов.
В районе Новогродовки нанесён удар по пункту 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населённого пункта Новогродовка, а также база националистов в населённом пункте Гродовка», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ночью 4 апреля армия России нанесла авиаудар по пункту управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Лисичанска, он уничтожен.

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