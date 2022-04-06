В районе Новогродовки нанесён удар по пункту 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами наземного базирования в Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады в районе населённого пункта Новогродовка, а также база националистов в населённом пункте Гродовка», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ночью 4 апреля армия России нанесла авиаудар по пункту управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Лисичанска, он уничтожен.