В районе Лисичанска авиаударом уничтожен пункт управления 24-й ОМБ ВСУ

Армия России ночью 4 апреля нанесла авиаудар по пункту управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе города Лисичанска, он уничтожен.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой», — заявил он.

31 марта стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили базы горючего в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.