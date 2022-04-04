В районе Лисичанска авиаударом уничтожен пункт управления 24-й ОМБ ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ночью 4 апреля в районе города Лисичанска в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой», — заявил он.
31 марта стало известно, что Вооружённые силы России уничтожили базы горючего в Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.