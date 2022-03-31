ВС России уничтожили базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве

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Вооружённые силы России уничтожили базы горючего в украинских Днепре, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске.
ВС России уничтожили базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве
  • AP
  • © Nariman El-Mofty

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск», — сказал он на брифинге.

По его словам, с этих баз осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее Конашенков заявил, что основные задачи российских военных на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.

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