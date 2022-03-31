ВС России уничтожили базы горючего в Днепре, Лисичанске и Чугуеве
- AP
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск», — сказал он на брифинге.
По его словам, с этих баз осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее Конашенков заявил, что основные задачи российских военных на Киевском и Черниговском направлениях выполнены.