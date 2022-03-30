Минобороны России: основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях выполнены

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Основные задачи российских военных на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны России: основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях выполнены
  • globallookpress.com

По его словам, на первом этапе специальной военной операции планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населённых пунктов на этих направлениях, включая Киев, пояснил он.

Конашенков добавил, что российские войска планировали сковать украинские войска на поле боя и избегать штурма городов во избежание потерь среди гражданского населения.

«Все эти цели были выполнены», — подытожил он.

Представитель Минобороны отметил, что российские военные также решали другую задачу — создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьёзные потери.

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