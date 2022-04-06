Депутат Госдумы Кастюкевич посетил областную детскую больницу в Херсоне
- РИА Новости
Главврач больницы Инна Холодняк ранее заявила временной военной администрации, что якобы медучреждению не нужны лекарства. Она отказалась от помощи, а затем перестала появляться на рабочем месте.
В ходе проведённой проверки было установлено, что в больнице, где лечат детей в возрасте до пяти лет, не хватает персонала, медикаментов и медицинских расходных материалов.
Исполняющий обязанности главврача больницы Виктор Бурдовицын, в свою очередь, не стал отказываться от помощи России.
«Медицина должна быть вне политики, наша задача — общаться со всеми врачами всего мира, выбирать из этого лучшее и работу делать получше с каждым днём», — сказал он.
31 марта сообщалось, что российские военные привезли около 30 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области.