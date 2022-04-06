Депутат Госдумы Кастюкевич посетил областную детскую больницу в Херсоне

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич посетил Детскую областную клиническую больницу в Херсоне. Кастюкевич рассказал RT, что в медицинское учреждение вскоре приедут врачи из ЛНР и ДНР, а также будут доставлены все необходимые препараты.
Депутат Госдумы Кастюкевич посетил областную детскую больницу в Херсоне
  • РИА Новости

Главврач больницы Инна Холодняк ранее заявила временной военной администрации, что якобы медучреждению не нужны лекарства. Она отказалась от помощи, а затем перестала появляться на рабочем месте. 

В ходе проведённой проверки было установлено, что в больнице, где лечат детей в возрасте до пяти лет, не хватает персонала, медикаментов и медицинских расходных материалов.

Исполняющий обязанности главврача больницы Виктор Бурдовицын, в свою очередь, не стал отказываться от помощи России.

«Медицина должна быть вне политики, наша задача — общаться со всеми врачами всего мира, выбирать из этого лучшее и работу делать получше с каждым днём», — сказал он.

31 марта сообщалось, что российские военные привезли около 30 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить