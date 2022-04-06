Медэксперт Туманов проанализировал распространяющиеся в СМИ фото из Бучи

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Медэксперт Эдуард Туманов проанализировал распространяющиеся в западных и украинских СМИ фото из Бучи. В беседе с RT он предположил, что авторы инсценировки разложили тела на дороге.

«Эти люди погибли в разное время — не в один день», — сказал Туманов.

Он обратил внимание на «различную степень выраженности трупных изменений при одинаковых условиях нахождения».

«Тут очень большой разброс... И что смущает: на фото, где обугленные трупы, — несоответствие места обнаружения погибшего характеру повреждения», — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал оценку грубой и циничной провокации украинских властей в Буче.

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