Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

«О том, было ли это решение историческим, думаю, будут судить наши правнуки. Я уверен, что это решение было единственно верным», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, российскую сторону нельзя обвинить в том, что она не использовала дипломатических возможностей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева обсуждать демилитаризацию, денацификацию и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.