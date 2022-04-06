Зюганов прокомментировал признание Россией независимости ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
Зюганов прокомментировал признание Россией независимости ЛНР и ДНР
  • РИА Новости

«О том, было ли это решение историческим, думаю, будут судить наши правнуки. Я уверен, что это решение было единственно верным», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, российскую сторону нельзя обвинить в том, что она не использовала дипломатических возможностей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева обсуждать демилитаризацию, денацификацию и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить