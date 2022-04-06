В ДНР заявили о запуске украинскими военными ракеты «Ураган» ночью по Донецку

Короткая ссылка
Украинские войска ночью выпустили по Донецку ракету из РСЗО «Ураган», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили о запуске украинскими военными ракеты «Ураган» ночью по Донецку
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению (01:10) населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета из РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Докучаевск в ДНР.

5 апреля глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении 12-летней девочки в результате обстрела украинской армией Ленинского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить