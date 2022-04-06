В ДНР заявили о запуске украинскими военными ракеты «Ураган» ночью по Донецку

Украинские войска ночью выпустили по Донецку ракету из РСЗО «Ураган», сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

РИА Новости