В ДНР заявили о запуске украинскими военными ракеты «Ураган» ночью по Донецку
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению (01:10) населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущена одна ракета из РСЗО «Ураган», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Докучаевск в ДНР.
5 апреля глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении 12-летней девочки в результате обстрела украинской армией Ленинского района.