В ДНР сообщили о ранении 12-летней девочки в результате обстрела ВСУ

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Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении 12-летней девочки в результате обстрела украинской армией Ленинского района.
В ДНР сообщили о ранении 12-летней девочки в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела территории Ленинского района украинскими карателями пострадал ребёнок — девочка 12 лет», — написал он в своём Telegram-канале.

Кулемзин также сообщил о разрушениях жилых домов в частном секторе по ул. Муравьёва: дом 13 сгорел полностью, в доме 11 сгорела летняя кухня.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Было выпущено четыре мины калибра 120 мм.

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