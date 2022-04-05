В ДНР сообщили о ранении 12-летней девочки в результате обстрела ВСУ

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении 12-летней девочки в результате обстрела украинской армией Ленинского района.

«В результате обстрела территории Ленинского района украинскими карателями пострадал ребёнок — девочка 12 лет», — написал он в своём Telegram-канале.

Кулемзин также сообщил о разрушениях жилых домов в частном секторе по ул. Муравьёва: дом 13 сгорел полностью, в доме 11 сгорела летняя кухня.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Было выпущено четыре мины калибра 120 мм.