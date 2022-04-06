Правительство ЛНР списало долги за услуги ЖКХ в освобождённых районах

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Правительство Луганской Народной Республики своим постановлением списало долги за жилищно-коммунальные услуги в освобождённых районах ЛНР.
Правительство ЛНР списало долги за услуги ЖКХ в освобождённых районах
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на соответствующий документ.

«Считать прекращёнными обязательства всех категорий потребителей на территории отдельных административно-территориальных единиц ЛНР, которые по состоянию на 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам государственной власти ЛНР, по оплате задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 марта 2022 года, за оказанные жилищно-коммунальные услуги», — говорится в постановлении.

В нём также написано, что субъекты хозяйствования в освобождённых районах после прохождения процедуры государственной регистрации в соответствии с законодательством ЛНР имеют право списать числящиеся в учёте дебиторскую и кредиторскую задолженности, образовавшиеся по состоянию на 1 марта за оказанные услуги по газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, обращению с бытовыми отходами, централизованному водоснабжению и водоотведению.

Ранее сообщалось о ранении мирной жительницы ЛНР в результате обстрела ВСУ.

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