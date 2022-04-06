В ЛНР заявили о ранении мирной жительницы республики в результате обстрела ВСУ

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли территорию республики, в результате чего ранение получила мирная жительница.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по двум населённым пунктам республики: Первомайск, Донецкий. В населённом пункте Донецкий получила ранения местная жительница, разрушены и повреждены 11 жилых домов и трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Вместе с этим уточняется, что в Первомайске повреждены четыре дома и газопровод.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что подрыв украинскими войсками цистерн с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения.

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