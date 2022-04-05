В ЛНР заявили о риске больших жертв из-за подрыва цистерн с кислотой в Рубежном

В Народной милиции ЛНР заявили, что подрыв украинскими войсками цистерн с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди населения.

«Украинские националистические формирования, понимая бесперспективность ведения боевых действий против Луганской Народной Республики, перед отступлением из оккупированного города Рубежное начали уничтожать объекты химической промышленности. Так, сегодня путём подрыва цистерны с соляной кислотой в цехе №1 производственного объединения «Заря» распространено облако отравляющего вещества в заводском районе города, в котором проживают свыше 10 тыс. человек», — говорится заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что всего на территории предприятия остаётся ещё более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесёт непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 км.

Подчёркивается, что если будут подрываться новые цистерны, то пострадают в том числе подконтрольные украинским военным населённые пункты, в которых суммарно проживают более 300 тыс. человек.

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — указали в ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно с соляной кислотой, в городе Рубежное.