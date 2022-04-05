В ЛНР заявили о риске больших жертв из-за подрыва цистерн с кислотой в Рубежном
- РИА Новости
«Украинские националистические формирования, понимая бесперспективность ведения боевых действий против Луганской Народной Республики, перед отступлением из оккупированного города Рубежное начали уничтожать объекты химической промышленности. Так, сегодня путём подрыва цистерны с соляной кислотой в цехе №1 производственного объединения «Заря» распространено облако отравляющего вещества в заводском районе города, в котором проживают свыше 10 тыс. человек», — говорится заявлении ведомства в Telegram.
Отмечается, что всего на территории предприятия остаётся ещё более 40 тыс. т серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесёт непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит всё живое в радиусе 30 км.
Подчёркивается, что если будут подрываться новые цистерны, то пострадают в том числе подконтрольные украинским военным населённые пункты, в которых суммарно проживают более 300 тыс. человек.
«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — указали в ЛНР.
Ранее сообщалось, что украинские военные, готовясь к отходу, подорвали цистерну, предположительно с соляной кислотой, в городе Рубежное.