ВС России уничтожили командный пункт теробороны и завод в Харьковской области

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали в Харьковской области командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.
ВС России уничтожили командный пункт теробороны и завод в Харьковской области
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Золочёв и Чугуев уничтожены командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил он.

Ранее стало известно, что в районе Мариуполя сбиты ещё два украинских военных вертолёта Ми-8.

В районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине с помощью высокоточных ракет уничтожена бронетехника, которая направлялась в Донбасс для усиления группировки украинских войск.

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