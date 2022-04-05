ВС России уничтожили командный пункт теробороны и завод в Харьковской области

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали в Харьковской области командный пункт подразделения теробороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.

«В районах населённых пунктов Золочёв и Чугуев уничтожены командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники», — заявил он.

Ранее стало известно, что в районе Мариуполя сбиты ещё два украинских военных вертолёта Ми-8.

В районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине с помощью высокоточных ракет уничтожена бронетехника, которая направлялась в Донбасс для усиления группировки украинских войск.