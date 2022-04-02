На Украине ракетами уничтожена бронетехника ВСУ, которая направлялась в Донбасс

В районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине с помощью высокоточных ракет уничтожена бронетехника, которая направлялась в Донбасс для усиления группировки украинских войск.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Днём 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе», — сказал он.

Ранее стало известно, что армия России 31 марта нанесла удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, уничтожив более 100 националистов и западных наёмников.