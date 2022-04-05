Российские военные за день поразили 33 военных объекта на Украине

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Российская авиация и ракетные войска за день поразили 33 военных объекта на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Российские военные за день поразили 33 военных объекта на Украине
  • РИА Новости

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

В том числе уничтожено восемь пунктов управления и три склада материально-технического обеспечения.

Кроме того, поражён 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.

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