Российские военные за день поразили 33 военных объекта на Украине
- РИА Новости
«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины», — сказал Конашенков на брифинге.
В том числе уничтожено восемь пунктов управления и три склада материально-технического обеспечения.
Кроме того, поражён 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.
Ранее Конашенков заявил, что после удара по аэродрому Баловное в Николаевской области Украины подтверждено уничтожение трёх вертолётов украинских вооружённых сил.