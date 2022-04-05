В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населённого пункта Донецкий

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Донецкий в Луганской Народной Республике.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:40 — с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты обстреливают иностранные корабли с целью выдать это за результаты артиллерийских ударов ВС России.