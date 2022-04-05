В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населённого пункта Донецкий

Короткая ссылка
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Донецкий в Луганской Народной Республике.
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населённого пункта Донецкий
  • РИА Новости

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:40 — с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты обстреливают иностранные корабли с целью выдать это за результаты артиллерийских ударов ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить