В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле населённого пункта Донецкий
- РИА Новости
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 13:40 — с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские националисты обстреливают иностранные корабли с целью выдать это за результаты артиллерийских ударов ВС России.