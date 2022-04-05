Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа... при осмотре домов ряда населённых пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.
«Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — сказал собеседник.
Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск в Киевской области.