Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

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Сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, намеревавшегося скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.
Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа... при осмотре домов ряда населённых пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.

«Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — сказал собеседник.

Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск в Киевской области.

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