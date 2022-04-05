Росгвардия обнаружила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

Сотрудники Росгвардии задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, намеревавшегося скрыться среди мирных жителей, а также захватили крупный схрон боеприпасов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе специальной военной операции на Украине подразделения спецназа... при осмотре домов ряда населённых пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи.

«Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — сказал собеседник.

Ранее спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск в Киевской области.