Спецназ Росгвардии уничтожил действовавшую в тылу группу диверсантов в Киевской области

Спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск в Киевской области.

«Во время разведывательно-поисковых мероприятий в Киевской области подразделение спецназа Росгвардии преследовало украинскую диверсионную группу. От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты», — говорится в сообщении на сайте службы.

Уточняется, что росгвардейцы также обнаружили и уничтожили в Киевской области цех по производству боеприпасов.

Ранее спецназовцы Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.