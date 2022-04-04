Спецназ Росгвардии уничтожил действовавшую в тылу группу диверсантов в Киевской области

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Спецназ Росгвардии ликвидировал группу украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск в Киевской области.
Спецназ Росгвардии уничтожил действовавшую в тылу группу диверсантов в Киевской области
  • РИА Новости

«Во время разведывательно-поисковых мероприятий в Киевской области подразделение спецназа Росгвардии преследовало украинскую диверсионную группу. От жителей села росгвардейцы узнали, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты», — говорится в сообщении на сайте службы.

Уточняется, что росгвардейцы также обнаружили и уничтожили в Киевской области цех по производству боеприпасов. 

Ранее спецназовцы Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.

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