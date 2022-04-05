Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил о предложениях Украине по ситуации в Буче

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Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о предложениях помочь Украине в расследовании ситуации в Буче.
Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил о предложениях Украине по ситуации в Буче
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«Вчера мы разговаривали с украинской стороной и другими странами, которые могут подключиться к работе, сбору доказательств, обеспечению документации, уже есть много инициатив», — цитирует его «Польское радио».

Яблоньский также рассказал об инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о поездке на Украину международных групп следователей для помощи украинской стороне.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя показал журналистам доказательства постановочного характера ситуации в Буче.

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