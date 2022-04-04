Освобождённый из плена рассказал, как украинские националисты относились к офицерам

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Освобождённый из плена российский военнослужащий рассказал, что украинские националисты пытали не только военных ВС России, но и гражданских лиц.
Освобождённый из плена рассказал, как украинские националисты относились к офицерам
  • РИА Новости

Он рассказал, что к офицерам отношение было «намного жёстче, чем к солдатам, сержантам».

«Крики безостановочные, отсутствие еды. Людей бьют, а они даже не кричат — они воют... Я слышал, как у человека рёбра ломаются, руки ломаются», — заявил он.

Также военный рассказал о попавшем в плен к украинским военным российском майоре.

«Попал в плен, но он отказался, как я понял, давать показания, ну рассказывать, что происходило. И больше его никто не видел», — заявил он.

Кроме того, мужчина рассказал, что жестокому обращению подвергались  и гражданские лица, которых украинские националисты в чём-то подозревали.

«Человек шёл, читал в телефоне российские новости — его привели туда. Дедушка шёл 71-летний, у него сахарный диабет, он и так уже ни живой ни мёртвый. Его привели туда, никуда не выпускали. Он лежит там, руки перевязаны, глаза перемотаны. Женщины там были... Их отводили в какие-то комнаты, там было радио... Когда начинались какие-то побои или действия, то они громко музыку включали, всё время радио играло», — заявил военный.

Другой освобождённый из плена рассказал, что украинские военные постоянно издевались над российскими лётчиками и говорили, что если те вернутся в Россию, то только инвалидами.

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