Глава ДНР Пушилин: данных об удержании гражданских лиц на «Азовстали» нет

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Информации об удержании гражданских лиц на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе не поступало. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин: данных об удержании гражданских лиц на «Азовстали» нет
  • РИА Новости

«Нет информации подтверждённой, что гражданские лица удерживаются на «Азовстали», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы Донецкой Народной Республики контролируют практически всю центральную часть Мариуполя, остаётся зачистить промзону и порт.

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