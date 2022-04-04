Глава ДНР Пушилин: данных об удержании гражданских лиц на «Азовстали» нет
- РИА Новости
«Нет информации подтверждённой, что гражданские лица удерживаются на «Азовстали», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об активном штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а также опубликовал видео.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы Донецкой Народной Республики контролируют практически всю центральную часть Мариуполя, остаётся зачистить промзону и порт.