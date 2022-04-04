Басурин рассказал о ситуации с продвижением сил ДНР в Мариуполе

Силы Донецкой Народной Республики контролируют практически всю центральную часть Мариуполя, остаётся зачистить промзону и порт. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В Мариуполе идёт всё-таки зачистка города, почти уже контролируем центральную часть города, это один из районов, которые нам оказывали сопротивление, остаётся промзона и порт», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Басурин добавил, что боестолкновения идут в районе Старомарьинки, силы ДНР на данный момент контролируют около 40% населённых пунктов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона с 06:00 4 апреля открывает гуманитарный коридор из Мариуполя.