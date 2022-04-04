С начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тысяч человек

Короткая ссылка
С момента начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
С начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тысяч человек
  • РИА Новости

«Всего в регион с начала эвакуации через пункты пропуска прибыли более 460 тыс. беженцев. В настоящее время в пунктах временного размещения Ростовской области находятся 5,6 тыс. человек, половина из которых — дети», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в местах размещения дежурят психологи МЧС, беженцам оказывают консультативную и информационную помощь.

Ранее основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о льготах, положенных беженцам в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить