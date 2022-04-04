С начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тысяч человек

С момента начала эвакуации в Ростовскую область из Донбасса прибыли более 460 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Всего в регион с начала эвакуации через пункты пропуска прибыли более 460 тыс. беженцев. В настоящее время в пунктах временного размещения Ростовской области находятся 5,6 тыс. человек, половина из которых — дети», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в местах размещения дежурят психологи МЧС, беженцам оказывают консультативную и информационную помощь.

Ранее основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала о льготах, положенных беженцам в России.