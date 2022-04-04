Российская авиация поразила 14 военных объектов Украины за ночь

Вооружённые силы России за минувшую ночь поразили 14 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 14 военных объектов Украины», — отметил он.

По словам Конашенкова, среди них два пункта управления, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» в районах Красногорки и Верхнеторецкого, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам Баловное и Васильков.