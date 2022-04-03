СК России возбудил ещё два дела об обстрелах населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что в результате обстрелов территорий ДНР и ЛНР 2 и 3 апреля погибли четыре мирных жителя, ещё 27 человек получили ранения.
В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастные к этим преступлениям.
Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Донецка пострадало здание больницы.
В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток.