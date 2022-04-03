СК России возбудил ещё два дела об обстрелах населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов ДНР и ЛНР.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в результате обстрелов территорий ДНР и ЛНР 2 и 3 апреля погибли четыре мирных жителя, ещё 27 человек получили ранения.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастные к этим преступлениям.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ Донецка пострадало здание больницы.

В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток.