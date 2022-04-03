В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток
- РИА Новости
«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, один танк, две БМП и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.
Кроме того, силовиками захвачена одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
1 апреля представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин сообщил, что, по данным Народной милиции ДНР, в Мариуполе остаются порядка 4 тыс. украинских боевиков, которые разбиты на три группы.