В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток

С начала суток силы Народной милиции ДНР уничтожили 37 украинских националистов, сообщила пресс-служба оборонного ведомства республики.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 37 украинских националистов, один танк, две БМП и полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении.

Кроме того, силовиками захвачена одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

1 апреля представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин сообщил, что, по данным Народной милиции ДНР, в Мариуполе остаются порядка 4 тыс. украинских боевиков, которые разбиты на три группы.