Басурин: в Мариуполе остаётся порядка 4 тысяч украинских боевиков
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По его словам, основная часть боевиков сосредоточена на территории завода «Азовсталь». Ещё часть находится в центральной части Мариуполя и часть находится в порту.
«Вот три очага сопротивления, которые существуют», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении дал находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться.