Басурин: в Мариуполе остаётся порядка 4 тысяч украинских боевиков

По данным Народной милиции ДНР, в Мариуполе остаётся порядка 4 тыс. украинских боевиков, которые разбиты на три группы. Об этом заявил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, основная часть боевиков сосредоточена на территории завода «Азовсталь». Ещё часть находится в центральной части Мариуполя и часть находится в порту.

«Вот три очага сопротивления, которые существуют», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении дал находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться.