Басурин: в Мариуполе остаётся порядка 4 тысяч украинских боевиков

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По данным Народной милиции ДНР, в Мариуполе остаётся порядка 4 тыс. украинских боевиков, которые разбиты на три группы. Об этом заявил представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Басурин: в Мариуполе остаётся порядка 4 тысяч украинских боевиков
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

По его словам, основная часть боевиков сосредоточена на территории завода «Азовсталь». Ещё часть находится в центральной части Мариуполя и часть находится в порту.

«Вот три очага сопротивления, которые существуют», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в видеообращении дал находящимся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевикам день, чтобы сдаться.

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