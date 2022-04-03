Армия России нанесла ракетные удары по топливным хранилищам в трёх областях Украины

Армия России нанесла ракетные удары по крупным топливным хранилищам в Николаевской, Ровенской и Тернопольской областях.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе», — сказал он.

С этих объектов поставлялось топливо для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях.

Накануне в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград на Украине с помощью высокоточных ракет была уничтожена бронетехника, которая направлялась в Донбасс для усиления группировки украинских войск.