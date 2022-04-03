В ДНР прибыл гуманитарный конвой МЧС России

Короткая ссылка
В МЧС ДНР сообщили, что в Донецкую Народную Республику прибыл новый гуманитарный конвой МЧС России.
В ДНР прибыл гуманитарный конвой МЧС России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте донецкого ведомства.

«В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, в том числе на освобождённых территориях республики», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что распределение гуманитарной помощи будет осуществляться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно предоставленным заявкам.

Ранее российские военнослужащие впервые доставили гуманитарную помощь в украинский город Изюм Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить