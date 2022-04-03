В ДНР прибыл гуманитарный конвой МЧС России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте донецкого ведомства.
«В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, в том числе на освобождённых территориях республики», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что распределение гуманитарной помощи будет осуществляться на заседаниях Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно предоставленным заявкам.
Ранее российские военнослужащие впервые доставили гуманитарную помощь в украинский город Изюм Харьковской области.