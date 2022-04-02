Российские военные впервые привезли гумпомощь в город Изюм Харьковской области

Российские военнослужащие впервые доставили гуманитарную помощь в украинский город Изюм Харьковской области.

Отмечается, что они раздали местным жителям более 45 т продуктов и помогли всем желающим эвакуироваться из города.

В настоящее время из-за непрекращающихся обстрелов граждане Изюма прячутся в подвалах, бомбоубежищах и самодельных укрытиях.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что с 2 марта на Украину было доставлено более 6,7 тыс. тонн гуманитарных грузов.