ВС России уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы.
ВС России уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы
  • РИА Новости

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — заявил он.

Ранее Конашенков заявил, что в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражён 51 военный объект Украины.

2 апреля Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

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