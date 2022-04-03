ВС России уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы ракетами уничтожили нефтеперерабатывающий завод и три хранилища ГСМ в районе Одессы.

«Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении», — заявил он.

Ранее Конашенков заявил, что в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражён 51 военный объект Украины.

2 апреля Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.