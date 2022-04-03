В ЛНР заявили, что бойцы нацбатов отбирают гумпомощь у мирных жителей

Бойцы националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку», — цитирует РИА Новости Сердюкову.

По её словам, нацбаты забирают гуманитарную помощь себе.

Она добавила, что это не единичный случай. О подобном рассказывают находящиеся там люди.

Ранее российские военнослужащие впервые доставили гуманитарную помощь в украинский город Изюм Харьковской области.