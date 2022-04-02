Минобороны: Украина не согласовала гуманитарные коридоры в сторону России

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Украина не согласовала ни одного гуманитарного коридора для мирных жителей в сторону России. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: Украина не согласовала гуманитарные коридоры в сторону России
  • РИА Новости

«Украинской стороной на текущие сутки заявлено ещё семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного — в сторону Российской Федерации», — заявил Мизинцев.

По его словам, российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на международном канале связи абонент на украинском языке передаёт ложные сведения и призывает к отказу от морского гуманитарного коридора. 

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