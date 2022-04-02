Песков: Россия рассчитывает на то, что русский язык восстановит свои позиции на Украине

Россия рассчитывает, что на Украине окажутся под запретом опасные националистические идеи, а русский язык восстановит свои позиции, рассказал в интервью «Беларусь 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы надеемся на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине, надеемся на то, что русский язык восстановит свои позиции на Украине», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что на этом языке говорит много миллионов жителей Украины, «это их язык родной».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил надежду, что специальная операция на Украине завершится подписанием всеобъемлющих документов.

Он напомнил о необходимости «приведения в цивилизованную норму» украинского законодательства по вопросам русского языка, русского образования и русских СМИ.