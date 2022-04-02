Песков напомнил, что агрессия против Белоруссии приравнивалась бы к нападению на Россию

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В случае внешней агрессии против Белоруссии Москва бы расценивала это как нападение на Россию, обе страны объединены взаимными обязательствами по этому поводу, напомнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Беларусь 1».
Песков напомнил, что агрессия против Белоруссии приравнивалась бы к нападению на Россию
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Мы объединены взаимными обязательствами, во-первых, в рамках нашего союзного государства и, кроме того, в рамках ОДКБ. Естественно, нападение на любого члена ОДКБ, особенно нападение на нашего ближайшего союзника, является, по сути, приравнивается к нападению на Россию. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка России и Белоруссии, это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению», — сказал представитель Кремля.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что в случае прямой агрессии в отношении России Белоруссия примет меры в рамках союзных договорённостей с Москвой.

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