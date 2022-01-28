Президент Белоруссии Лукашенко назвал два условия для начала войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.

«Да, она будет. Но только в двух случаях», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, во-первых, если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия.

Во-вторых, если будет совершено нападение на союзника — Россию, — и тогда Белоруссия подключится в рамках союзных договорённостей.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит пренебрегать своими интересами в сфере безопасности.

21 января Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости и неадекватности её руководства.