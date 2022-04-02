Белоруссия намерена подписать с Россией соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов
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«Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем. — RT), как было сделано по нефтепродуктам», — приводит его слова РИА Новости.
В феврале белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о строительстве порта для перевалки белорусских грузов в России.