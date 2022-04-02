Белоруссия намерена подписать с Россией соглашение о льготных тарифах на перевалку грузов

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что с Россией планируется подписать соглашение о льготных тарифах на перевалку белорусских грузов в российских портах.

«Сейчас на завершающей стадии находятся переговоры о заключении соответствующего соглашения по льготным тарифам на перевалку белорусских грузов по аналогии (с тем. — RT), как было сделано по нефтепродуктам», — приводит его слова РИА Новости.

В феврале белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин отдал распоряжение о строительстве порта для перевалки белорусских грузов в России.