В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 100 снарядов и мин по республике

Украинские военные с начала суток выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм и 82-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов три мирных жителя были ранены, повреждения получили пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры ДНР.

Ранее Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов Донецкой Народной Республики.