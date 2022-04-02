СК возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса из тяжёлых видов вооружения

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов Донецкой Народной республики.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — сказано в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям.

Ранее СК России возбудил уголовное дело об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов ДНР.