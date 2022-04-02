СК возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса из тяжёлых видов вооружения

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Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов Донецкой Народной республики.
СК возбудил два дела по фактам обстрела территории Донбасса из тяжёлых видов вооружения
  • © СК РФ

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — сказано в сообщении СК.

В настоящее время устанавливаются должностные лица из числа украинских националистов, причастных к этим преступлениям.

Ранее СК России возбудил уголовное дело об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов ДНР.

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