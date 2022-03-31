СК возбудил дело о новых массовых обстрелах Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об обстрелах украинскими силовиками населённых пунктов Донецкой Народной республики.

По данным следствия, в период 29 по 30 марта военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск и Мариуполь, а также населённых пунктов Сартана Кальмиусского района и Павловка Марьинского района ДНР.

«Пять мирных жителей, не участвующих в вооружённом конфликте, получили ранения различной степени тяжести. Ещё девять человек погибли, одной из жертв националистов стала женщина 1936 года рождения», — заявили в СК.

В ведомстве добавили, что также с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинские националисты обстреляли дом по улице Пинтера в Кировском районе Донецка.

В результате один человек погиб, несколько жильцов, в том числе дети, получили ранения. Также в результате попадания и разрыва снаряда по вышеуказанному адресу ранения различной степени тяжести получили не менее 20 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки со стороны Вооружённых сил Украины.