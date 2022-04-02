Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с РАН

Национальная академия наук Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук. Об этом говорится в постановлении украинской академии, которое было принято 30 марта на заседании её президиума.

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«Постановлением Президиума НАН Украины от 17.03.2022 №79 «О международной деятельности НАН Украины в условиях военного положения» определены направления международной научной деятельности НАН Украины в условиях военного положения, в том числе прекращение любых форм сотрудничества НАН Украины с российскими научными организациями и российскими учёными и международными научными организациями», — приводит текст документа РИА Новости. С октября 2020 года украинскую Национальную академию наук возглавляет академик, профессор, доктор физико-математических наук, иностранный член РАН Анатолий Загородний.