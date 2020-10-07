Анатолий Загородний стал президентом Академии наук Украины

Украинский академик, профессор, доктор физико-математических наук, иностранный член РАН Анатолий Загородний стал президентом Национальной академии наук.

«7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. Путём тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний», — сообщили в НАН.

Как пишет ТАСС, Загородний занимал должности вице-президента НАН Украины, директора и заведующего отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики НАН Украины.

Также он работал главным редактором «Украинского физического журнала» и профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

19 августа на 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Борис Патон.