Анатолий Загородний стал президентом Академии наук Украины
- © nas.gov.ua
«7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. Путём тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний», — сообщили в НАН.
Как пишет ТАСС, Загородний занимал должности вице-президента НАН Украины, директора и заведующего отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики НАН Украины.
Также он работал главным редактором «Украинского физического журнала» и профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
19 августа на 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Борис Патон.