Анатолий Загородний стал президентом Академии наук Украины

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Украинский академик, профессор, доктор физико-математических наук, иностранный член РАН Анатолий Загородний стал президентом Национальной академии наук.
Анатолий Загородний стал президентом Академии наук Украины
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«7 октября 2020 года состоялись выборы президента Национальной академии наук Украины. Путём тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний», — сообщили в НАН.

Как пишет ТАСС, Загородний занимал должности вице-президента НАН Украины, директора и заведующего отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики НАН Украины.

Также он работал главным редактором «Украинского физического журнала» и профессором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

19 августа на 102-м году жизни умер многолетний президент Национальной академии наук Украины, советский и украинский инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда Борис Патон.

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