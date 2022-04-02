Следователи завели дело по факту теракта ВСУ на территории Белгородской области

По факту совершения украинскими военнослужащими теракта на территории Белгородской области заведено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По факту совершения террористического акта со стороны Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих ВСУ договорились совершить террористический акт на территории России с использованием двух боевых вертолётов.

Уточняется, что они нелегально вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и произвели как минимум четыре авиаудара по объектам топливно-энергетического комплекса областного центра.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту захвата украинскими военными заложников в родильном доме в Мариуполе.