Следователи завели дело по факту теракта ВСУ на территории Белгородской области
- РИА Новости
«По факту совершения террористического акта со стороны Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих ВСУ договорились совершить террористический акт на территории России с использованием двух боевых вертолётов.
Уточняется, что они нелегально вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и произвели как минимум четыре авиаудара по объектам топливно-энергетического комплекса областного центра.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту захвата украинскими военными заложников в родильном доме в Мариуполе.