Следователи завели дело по факту теракта ВСУ на территории Белгородской области

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По факту совершения украинскими военнослужащими теракта на территории Белгородской области заведено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Следователи завели дело по факту теракта ВСУ на территории Белгородской области
  • РИА Новости

«По факту совершения террористического акта со стороны Вооружённых сил Украины на территории Белгородской области... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих ВСУ договорились совершить террористический акт на территории России с использованием двух боевых вертолётов.

Уточняется, что они нелегально вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и произвели как минимум четыре авиаудара по объектам топливно-энергетического комплекса областного центра.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту захвата украинскими военными заложников в родильном доме в Мариуполе.

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