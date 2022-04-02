СК России возбудил дело после захвата украинскими военными заложников в роддоме Мариуполя

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Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата украинскими военными заложников в родильном доме в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК России возбудил дело после захвата украинскими военными заложников в роддоме Мариуполя
  • РИА Новости

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват двух и более заложников)», — говорится в заявлении.

В СК добавили, что военные ВСУ и представители нацбатов захватили и насильственно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, используя их в качестве живого щита.

Ранее в штабе теробороны ДНР заявили, что боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.

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