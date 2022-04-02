В МАГАТЭ сообщили, что Россия подтвердила вывод своих подразделений с ЧАЭС

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Официальные лица России на встрече в Калининграде подтвердили, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Украина проинформировала МАГАТЭ, что все российские силы покинули Чернобыльскую АЭС, и официальные лица России подтвердили это в ходе сегодняшней встречи в Калининграде», — следует из заявления, опубликованного на официальном сайте МАГАТЭ.

Гросси добавил, что в Киеве до сих пор не уведомили о ротации персонала на АЭС с 20-21 марта.

Он намерен как можно скорее возглавить миссию организации по помощи и поддержке на ЧАЭС, которая будет первой из «серии миссий по ядерной безопасности на Украине».

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ договорилось с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

В украинском «Энергоатоме» сообщили, что все действующие украинские АЭС работают стабильно, показатели радиационного фона в пределах нормы.

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